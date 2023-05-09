صفقة انتقال ميسي "تمت" .. سيلعب في السعودية الموسم المقبل

سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية، بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، بعد موسمين باهتين مع باريس سان جيرمان الفرنسي، على ما أفاد مصدر مطلع لـ "الفرنسية" اليوم الثلاثاء.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ 35 عاما يملك مروحة من الخيارات بين السعودية، وأمريكا وحتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادة "البعوضة"، بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه الحالي المملوك قطريا.

لكن مصدرا في الرياض قال "صفقة ميسي تمت .. سيلعب في السعودية الموسم المقبل"، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له، وتابع أن "العقد استثنائي .. ضخم .. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

من جهته، أفاد باريس سان جيرمان لـ "الفرنسية"، في شكل منفصل أن عقد بطل العالم لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل، وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".

وكان باريس أوقف نجمه المتوج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة، وعاد ميسي الى التدريبات بعدما قدم اعتذارا للنادي وزملائه.

ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر في صفقة مدوية في يناير الماضي، ويعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى يونيو 2025 يقدر بـ 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجرا، بحسب فوربس.

ورغم التوقيع الكبير، يبتعد النصر بـ 5 نقاط عن صدارة جدول الدوري السعودي قبل 4 مباريات عن نهاية المسابقة، فيما خرج من السباق على كأس الملك، يشهد النصر تخبطا إداريا إذ غادر مدربه الفرنسي رودي غارسيا فجأة في أبريل.

وأوضح المصدر "الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد".

وسعت المملكة على دفع ميسي للانضمام إلى الدوري السعودي، وإعادة تشكيل مبارزة ثنائية مع رونالدو بعد تلك التي خطفت أنفاس المشاهدين في إسبانيا عندما كان الـ"دون" يحمل ألوان ريال مدريد.

وأشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوج في ديسمبر الماضي في قطر.

وقال المصدر "نريد أن يزور الناس السعودية لمشاهدة نجوم كرة القدم"، متابعا "من كان يتخيل أن مباريات الدوري المحلي ستجذب الأجانب ؟ إنه مجرد تأثير رونالدو".

غضب أنصار باريس

وكان ميسي، الذي سيبلغ من العمر 36 عاما في يونيو، قضى موسمين باهتين في باريس بعد أن قضى حقبة مجيدة في برشلونة الإسباني حيث فاز بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و 10 ألقاب في الدوري الإسباني، ولا يزال محبوبا لجماهير هذا الفريق الكتالوني.

سجل أفضل لاعب في العالم سبع مرات، الذي يتشارك هجوم باريسي شرس يضم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، 11 هدفا فقط في موسمه الأول حيث ساعد باريس سان جيرمان على تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وهو أمر اعتيادي.

لكن النادي لم يقترب من تحقيق فوزه الأول بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مرتين في دور الـ 16 حتى مع وجود الأرجنتيني اللامع، وتفاقم الإحباط أكثر الأسبوع الماضي عندما أطلق متظاهرون يرتدون ملابس سوداء المشاعل وغنوا هتافات معادية تستهدف ميسي ونيمار وفيراتي متهمين إياهم بالأداء الضعيف.

وتناقضت هذه المشاهد الغاضبة مع لحظة الذروة في مسير ميسي في ديسمبر عندما قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم في الدوحة، ولفه أمير قطر برداء بشت تقليدي قبل تسليمه الكأس الذهبية