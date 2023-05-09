الحكومة الأمريكية تبدأ التخلف عن سداد الديون من يونيو حتى أغسطس

قال مركز السياسات من الحزبين، اليوم، إن الحكومة الأمريكية ستبدأ في التخلف عن سداد التزاماتها في السداد بين أوائل يونيو وأوائل أغسطس دون زيادة حد الدين الفيدرالي، في تخفيف الضغط الناجم عن انخفاض الإيرادات الضريبية.

وتتماشى الواجهة الأمامية لأحدث تقدير لمركز أبحاث وسطي لما يسمى بـ "التاريخ X" - عندما تعاني الحكومة نقصا في السيولة لدفع التزاماتها - مع تقدير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي حذرت الأسبوع الماضي من أن قد يأتي التخلف عن السداد في وقت مبكر من مطلع يونيو.

وكان مركز السياسات من الحزبين "BPC"، الذي يراقب عن كثب نزاعات حد الديون في الكونجرس، قد قدر في فبراير أن الموعد X يمكن أن يأتي بين الصيف وأوائل الخريف ، لكنه يرى الآن حدوث تقصير في وقت مبكر إذا فشل الكونجرس في جمع 31.4 تريليون دولار أمريكي كغطاء الاقتراض.

في تحليله الأخير، قال مركز الأبحاث إن ضعف الإيرادات خلال موسم الإقرارات الضريبية الربيعي قد تفاقم بسبب التأخير في السداد الممنوح لدافعي الضرائب في بعض مناطق الكوارث الشديدة العاصفة، بما في ذلك الكثير من كاليفورنيا وبعض المقاطعات في جورجيا وألاباما، حتى 16 أكتوبر، زيادة احتمالات حدوث عجز نقدي بحلول أوائل يونيو.

"الأسابيع المقبلة حاسمة لتقييم قوة التدفقات النقدية الحكومية"، قال شاي أكاباس، مدير BPC للسياسة الاقتصادية. "إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل حزيرتان (يونيو) ، فقد يلعب صانعو السياسة لعبة الروليت الروسية اليومية بكل ثقة وائتمان الولايات المتحدة، ويخاطرون بكارثة مالية لناخبيهم والبلد."

لكن إذا سمحت عائدات الضرائب للخزانة بالوفاء بالتزاماتها حتى منتصف يونيو، فمن المحتمل أن تؤدي مدفوعات الضرائب الفصلية المقدرة المستحقة في 15 يونيو إلى تعويم الحكومة حتى 30 يونيو، حسبما ذكرت BPC في تحليلها.

في ذلك التاريخ، ستكون وزارة الخزانة قادرة على الوصول إلى 143 مليار دولار في مجال الاقتراض الإضافي من خلال تعليق إعادة استثمار الاستثمارات المستحقة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين في خدمة البريد، من بين تدابير إدارة النقد غير العادية المتبقية التي يمكن أن تكون مفعلا.

وقالت BPC: "في مثل هذا السيناريو، فإن الغرفة الإضافية التي أوجدتها هذه الإجراءات ستدعم قدرة وزارة الخزانة على الوفاء بالتزاماتنا حتى أوائل يوليو على الأقل وربما عدة أسابيع بعد ذلك".

يتفق أحدث تقدير لمركز الأبحاث تقريبا مع التقييم المنقح لمكتب الميزانية في الكونجرس بأن هناك الآن "مخاطر أكبر بكثير" من التخلف عن السداد في أوائل يونيو.

في وقت لاحق يوم الثلاثاء، من المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس لمناقشة خيارات حل أزمة الحد من الديون بين الديمقراطيين والجمهوريين.

رفض بايدن حتى الآن التفاوض بشأن مطالب الجمهوريين بخفض الإنفاق مقابل رفع سقف الديون، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة خفض العجز بمجرد زيادة الحد.

وشدد يلين أمس على أن الفشل في رفع سقف الديون سيوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي ويضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية في العالم، وقالت لشبكة سي إن بي سي إنه "لا توجد خيارات جيدة" لاختيار الفواتير التي يتعين دفعها.