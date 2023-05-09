"الناصر": أحرزنا تقدما كبيرا في التوسع لقطاع التكرير .. ونتائج الربع الأول حققت تدفقات نقدية قوية

علق رئيس أرامكو السعودية وكبيير الإداريين التنفيذين المهندس أمين الناصر حول نتائج أعمال أرامكو السعودية عن الربع الأول من العام الجاري، لقد قمنا بتحقيق تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي للشركة بشكل أكبر. وتعزيزا لالتزامنا بتعظيم قيمة المساهمين، فيما تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق.

وأضاف "الناصر" على المدى البعيد، نعلن أيضا عن نيتنا لاعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، إضافة إلى الأرباح الأساسية التي توزعها الشركة حاليا، فيما أشار أن استراتيجية النمو للشركة تمضي على المسار الصحيح، وقد أحرزت تقدما كبيرا في التوسع الاستراتيجي لأعمال الشركة بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق خلال الربع الأول.

وتكتسب استراتيجية الشركة العالمية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق زخما كبيرا، حيث تستفيد من التقنيات المتطورة لزيادة قدرتنا على تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتلبية الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية.

وعن النظرة المستقبلية أشار "الناصر"، أرامكو تمضي قدما في توسيع قدراتها، وتظل توقعاتنا على المدى الطويل دون تغيير، ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور.