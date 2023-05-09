أسعار النفط تنخفض وتقلص مكاسبها وسط تعاملات حذرة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حذر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل مما سيلعب دورا في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم إزاء أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" انخفض سعر خام برنت 0.4 في المائة إلى 76.70 دولار ونزل خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة إلى 72.92 دولار .

وتنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقررة غدا الأربعاء تحسبا لأي مؤشر على القرار التالي بخصوص الفائدة.

وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيرا الأسبوع الماضي إلا أن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والإثنين مع هدوء المخاوف من ركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.

وتنطلق هذا الشهر جولة من التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها بعض أعضاء تحالف "أوبك+" الذي يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من يونيو.



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