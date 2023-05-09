الاتحاد .. الابتعاد في أبهى نصر

فيما تعثر فريق النصر لكرة القدم، بالتعادل على أرضه أمام الخليج 1/1، في استهلالية الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ابتعد الاتحاد بالصدارة بتغلبه على ضيفه أبها 4 /0، وكسب الوحدة مضيفه العدالة 2 /1.

ورفع الاتحاد رصيده إلى (62 نقطة) موسعا الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين النصر (57 نقطة)، أبها (30 نقطة)، الوحدة (26 نقطة)، الخليج (24 نقطة)، والعدالة (21 نقطة).

واستعاد الاتحاد توازنه سريعا بعد خسارته الأخيرة أمام التعاون 1/ 2 في الجولة الماضية، برباعية في شباك أبها، نصيب البرازيلي رومارينيو منها هدفان (13، 30)، بينما سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفا (18)، واختتمها محمد الصيعري بالهدف الرابع من ركلة جزاء (90).

وتعثر البرتغالي رونالدو ورفاقه بعد أن سقط النصر في فخ التعادل أمام ضيفه الخليج الذي تقدم أولا بهدف مبكرا بوساطة البرتغالي فابيو مارتينز (4)، بينما سجل للنصر الإسباني ألفارو جونزاليز هدف التعديل (17).

وعوض الوحدة خسارته الماضية أمام ضمك 0 /2، وخطف العدالة بهدفين سجلهما الفرنسي عبدالكريم يودا (45)، والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس (90)، مقابل هدف جاء بوساطة السولفاكيني بوريس جودال (59).

وتواصل الجولة اليوم، بمواجهتين، حيث يلتقي التعاون (40 نقطة) مع الرائد (29 نقطة)، والفيحاء (25 نقطة)، مع الفتح (39 نقطة).