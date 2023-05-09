المان سيتي .. الثأر من ريال مدريد

يعول مانشستر سيتي الإنجليزي المتألق على هدافه إرلينج هالاند في مهمته الثأرية أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في مواجهة نارية مرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان سيتي في طريقه إلى النهائي الموسم الماضي، بفوزه 4 /3 على أرضه، ثم تقدمه 1 /0 في عقر دار الملكي، قبل أن يسجل البرازيلي رودريجو ثنائية في الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي كريم بنزيمة بطاقة النهائي في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3/1)، في طريقه إلى اللقب الـ14.

ويسعى سيتي إلى معادلة رقم جاره وغريمه مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد المتوج بدوري الأبطال، البريميرليج وكأس إنجلترا في موسم 1998 - 1999 في حال فوزه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، سيضمن لقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا والخامسة في ستة مواسم، إذ يتقدم على آرسنال بفارق نقطة ولعب مباراة أقل.

لم يخسر سيتي في 20 مباراة ضمن مختلف المسابقات، بينها عشرة انتصارات تواليا في الدوري، ويأمل في تحقيق نتيجة في ملعب برنابيو قبل استضافة الإياب في ملعبه "الاتحاد" حيث فاز في كل مبارياته الـ14 عام 2023.

في المقابل، يتمتع ريال مدريد بسطوة على هذه المسابقة منذ بداياتها عندما توج خمس مرات بين 1956 و1960، ثم في الألفية الثالثة حيث أحرز اللقب سبع مرات آخرها الموسم الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف.

وستكون جبهة دوري الأبطال الأخيرة لريال هذا الموسم، بعد تتويجه بالكأس وفقدان الأمل في المنافسة على لقب الدوري الذي يتجه صوب غريمه برشلونة، حتى إن ريال خسر مباراته الأخيرة أمام ريال سوسيداد وتنازل عن المركز الثاني لجاره اللدود أتلتيكو مدريد.