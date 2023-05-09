تكملة الكلام عن "الحاجب"‏

سبق أن بيّنت أنّ صاحب المخصّص ذكَرَ أنّ في الوجه حاجبين وحجاجين وتكملة الكلام أنّ في ‏الحاجبين الزَّجَج وَهُوَ طُولُهما ودِقَّتهما وسُبُوغُهما إِلَى مُؤَخَّر الشّعْر، يقال: رجل أزَجُّ وَامْرَأَة زَجَّاءُ، ‏وَقد زَجَّجَت المرأةُ حاجِبَيْها أطالَتْهما بالإثْمِد وهو الكحل والأَزَجُّ الَّذِي حَسُنَ مَخَطُّ حاجبيه ورَقَّ ‏شَعَرُه فِي مَنابِته، وحاجِب مُهلَّل، شبيهٌ بالهلال وحاجِب مُقَوِّس، على التَّشْبِيه بالقَوْس فِي انْعطافه ‏وَفِي الحاجبين البَلَج وَهُوَ أَن يَنْقطع الحاجبان ويكونَ مَا بَيْنهما نَقِياً من الشّعْر وَالْعرب تستحسنه ‏وتَمْدح بِهِ، ويكرهون القَرَن يقال: رجُل أبْلَجُ وَامْرَأَة بَلْجاءُ.

انظر المخصّص، ج1، ص 94‏.