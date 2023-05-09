27 فيلما من 15 دولة في المهرجان الدولي للسينما الإفريقية

انطلقت الدورة الـ23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة في المغرب بمشاركة 27 فيلما من 15 دولة من بينها الكاميرون "ضيف الشرف".

ويشارك الفيلمان المغربيان "جلال الدين" للمخرج حسن بنجلون و"واحة المياه المتجمدة" للمخرج رؤوف صباحي ضمن مسابقة الفيلم الطويل التي تضم 12 فيلما، فيما يشارك فيلم مغربي واحد بمسابقة الفيلم القصير التي تشمل 15 فيلما وهو "كوربيس" للمخرج مراد خلو.

وقال الحبيب المالكي رئيس مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية في الافتتاح: إن المهرجان "فرصة لصناع الأفلام الأفارقة للتواصل مع جماهير من مختلف البلدان، وإسماع أصواتهم، وتقديم أعمالهم على المستوى الدولي".

وأضاف أن "أفلام الدورة الحالية تعكس التنوع اللغوي والثقافي والجغرافي لإفريقيا، وتعرف تنوعا بين الدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية الاجتماعية".

وكرم المهرجان في الافتتاح المخرج والمنتج السينمائي دريسا توري من بوركينا فاسو "تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والرائعة، ومساره الغني المثير للإعجاب".

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 13 أيار (مايو) ندوة بعنوان (السينما: الذاكرة والرؤية المستقبلية) بمشاركة ماكي كاسي الأكاديمي السنغالي وعدد من المتخصصين في الفن السابع.

كما تقام على هامش المهرجان الدورة الرابعة "المهرجان الثقافي لفائدة النزلاء الأفارقة" التي تتضمن عروضا سينمائية في السجن المحلي لمدينة خريبكة.

وتتوزع جوائز المسابقة الرسمية للفيلم الطويل على "الجائزة الكبرى" التي تحمل اسم الكاتب والمخرج السنغالي عثمان صامبين، و"جائزة لجنة التحكيم" التي تحمل اسم نور الدين الصايل، و"جائزة الإخراج" التي تحمل اسم المخرج البوركينابي إدريسا ويدراوكو، و"جائزة السيناريو" التي تحمل اسم الكاتب والناقد السينمائي المصري سمير فريد، و"جائزة أحسن دور نسائي" التي تحمل اسم الممثلة المغربية أمينة رشيد، وكذا "جائزة أحسن دور رجالي" التي تحمل اسم الممثل المغربي محمد بسطاوي.