قرية الإنمي في «السيتي ووك» .. فعاليات سعودية بروح يابانية

تواصل قرية الإنمي في منطقة "السيتي ووك" استقطاب زوار تقويم فعاليات جدة 2023، من خلال تقديم عديد من الفعاليات والأنشطة اليومية، والمعارض المنوعة، والمناطق الجديدة بالقرية ذات الطابع الياباني التقليدي، إلى جانب مجموعة من المتاجر والمطاعم والكافيهات التي تقدم أشهر المأكولات والحلويات اليابانية. وتتميز القرية بتصميم فريد لمسرحها الذي يتوسط القرية، مستوحى من مروحة الورق اليابانية، تقام على خشبته مجموعة من الفعاليات المصاحبة، مع وجود عديد من التماثيل والرسومات لشخصيات الإنمي بكافة مقوماتها وعناصرها، وكذلك تقديم باقة من التجارب المستمدة من عالم الإنمي والثقافة اليابانية، وكل ما يتعلق بالرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة عبر عدد من ورش العمل المتنوعة ورسم الإنمي في Manga Library وورشة عمل الخط الياباني داخل القرية، إضافة إلى عدد من المتاجر لبيع منتجات متنوعة، ومكتبة تصفح وبيع مجلات المانجا العالمية والمحلية، ومتاجر أخرى تحتوي على ملابس ومنتجات ومقتنيات ووجبات يابانية خفيفة.

وتشتمل قرية الإنمي على مجموعة من المعارض، منها: معرض هجوم العمالقة يوفر تجارب إنمي ترفيهية متعددة كالواقع الافتراضي، ومعرض ناروتو الذي يقدم تجربة السيوف ولعبة اللمس السريع، ومعرض بليتش لتجارب الإنمي الترفيهية، ومعرض كونان ويقدم لعبة حل اللغز الغامض، إلى جانب معرض إنمي الأطفال سبيس تون وفيه عدة تجارب مستوحاة من إنمي الأطفال، ومعرض نستولجيا الحنين للماضي ويضم أشهر أفلام الإنمي خلال فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

وتجذب قرية "الإنمي" بالسيتي ووك زوار تقويم فعاليات جدة من عشاق المغامرات والتجارب التفاعلية الحماسية، وذلك خلال ما تقدمه من فعاليات وأنشطة منوعة في عدة مناطق، وعلى رأسها "نوستالجيا" لاستعادة ذكريات الطفولة والشخصيات الكرتونية والبرامج المفضلة، وكيدز لاند بفعالياتها وألعابها المتنوعة، ومنطقة إنمي ميك أوفر لمحبي الأزياء التنكرية وشخصيات الإنمي المشهورة، وعروض الإنمي الاستعراضية. وتتيح القرية أمام زوارها من فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في معايشة المغامرات، والألعاب المتنوعة، والتجارب الحية، وعروض الفرق الموسيقية، وكذلك عروض الكوسبلاي المتجولة، وحفلات قرية الإنمي، إضافة إلى التعرف على الثقافة اليابانية، وتذوق الأكلات اليابانية المختلفة، ومنتجات الأطفال والدمى والمجسمات التذكارية، ومتجر مخصص "للمانجا" يتيح اقتناء مجلاتها للصغار والشباب.