مجموعة فنادق كرتن تنشئ مشاريع بقيمة 1.5 مليار ريال في السعودية



رعت وزارة السياحة مبادرة " ذا كوليكتف " التي أطلقتها شركة مجموعة فنادق كرتن للضيافة، والمتخصصة في مجال الضيافة، حيث تهدف إلى احتواء مشاريع الشركة بالمملكة تحت مظلة واحدة تبلغ قيمة استثماراتها 1.5 مليار ريال.

وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال تطوير مرافق ضيافة نوعية في الوجهات المستهدفة حول المملكة.

وتأتي هذه المبادرة نتيجة جهود وزارة السياحة في دعم المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي؛ لتعزيز جودة المعروض في قطاع الضيافة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة في جميع الوجهات السياحية المستهدفة.

وقال وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية محمود عبدالهادي: " نركز جهودنا على دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع نوعية تعزز جودة المعروض وتسهم في ترويج عدد من الوجهات السياحية ورفع جاذبيتها للزوار، وذلك من خلال تطوير تجارب سياحية منوعة تعكس العمق الثقافي والطبيعي للوجهات السياحية حول المملكة، مع تأكيد أهمية استدامة القطاع والمشاريع المنفذة، التي تفيد مجتمعاتنا المحلية والشركات ذات العلاقة ".

وأضاف: "نواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع شركائنا، مثل كريتن للضيافة، لتقديم مشاريع مبتكرة ومثيرة ومستدامة تؤتي ثمارها، مما يعزز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالمية".

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي لشركة كرتن للضيافة، مارلوس نيبنبرغ: " مجموعة كرتن للضيافة شاهدة على الرؤية التقدمية للمملكة ممثلة بوزارة السياحة، والتي تتيح لنا المضي قدمًا في مثل هذه المشاريع الرائعة، التي لا تتكتفي بعرض قوة محفظة كرتن للضيافة المتنوعة فيها، ولكنها تقدم أيضًا فرصة فريدة للمستثمرين، مما يعزز بشكل كبير رؤية مشاريعنا التي تلهم المسافرين وتعزز شعورهم بحياة اجتماعية في أماكن الضيافة التابعة لنا".

وأضافت: "مع استمرار تطور مشهد الضيافة في المملكة، نعتقد أن " ذا كوليكتف " سيقود النمو ويوجد أوجهًا للتعاون، ويوفر آفاقاً استثمارية جذابة للمستثمرين من ذوي الرؤية المستقبلية الذين يسعون للاستفادة من الإمكانات الديناميكية لهذا السوق المزدهر، ونحن على ثقة من أن هذا النهج سيضع كرتن للضيافة وشركائها في طليعة مشهد الضيافة الحيوي والمنافسة المتزايدة في المملكة ".

ويهدف " ذا كوليكتف" إلى تسريع تفعيل الأصول الفريدة في جميع أنحاء المملكة بداءً من عسير إلى ينبع وجدة وإلى الرياض وحائل والجوف، وسيوفر للمستثمرين ثقة متزايدة لدخول سوق الضيافة المزدهر، وتعزيز سبل التعاون بما يتماشى مع إستراتيجية السياحة الوطنية، حيث تسعى كرتن للضيافة إلى تكامل المشاريع الجديدة وتعزيز التعاون بين المستثمرين والوزارات والهيئات الحكومية، مما يعزز من أهمية تطوير المشاريع، وتوفير الثقة لدى المستثمرين الراغبين في دخول القطاع، ودعم نمو المزيد من المشاريع النوعية بالقطاع السياحي، كما تعمل الشركة على تعزيز تجربة السائح والزائر، وإلهام المسافرين لاستكشاف معروضها داخل المملكة.

يذكر أن كرتن للضيافة هي شركة ضيافة عالمية، متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع النوعية المخصصة في مختلف القطاعات، مع الالتزام بالابتكار والاستدامة، كما تشمل محفظة كرتن للضيافة الفنادق والشقق الفندقية ومساحات المكاتب المخدومة ومشاريع الأطعمة والمشروبات. وتتمثل مهمة الشركة في إنشاء تجارب فريدة تلهم السائح والزائر.