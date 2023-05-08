الدولار تحت ضغط مع ترقب بيانات القروض الأمريكية

بدأ الدولار التعاملات هذا الأسبوع تحت ضغط اليوم إذ يراهن المتداولون على أنه ربما يكون قد بلغ ذروته جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة الأمريكية بينما يترقبون صدور بيانات التضخم والقروض هذا الأسبوع.

بحسب "رويترز" وارتفع الجنيه الاسترليني ارتفاعا بسيطا خلال اليوم وحام حول أعلى مستوى في 11 شهرا وهو 1.2652 دولار، وتتحول الأنظار إليه بشكل خاص قبل زيادة متوقعة لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا يوم الخميس.

كما صعد الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، والذي سجل في أحدث تداول 87.36 بنس بعد أن انخفض إلى 87.11 بنس يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة البريطانية هذا العام.

ومع هذا، ارتفع اليورو مقابل الدولار 16 في المائة تقريبا من مستوياته المنخفضة التي سجلها في سبتمبر. وصعد 0.25 في المائة إلى 1.1047 دولار مدعوما بتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مقارنة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الأسبوع الماضي، رفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه بدأ أكثر حذرا بقليل من نظرائه فيما يتعلق بالتوقعات متخليا عن التوجيه بالحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.2 في المائة عند 101.11 نقطة. وفي الشهر الماضي، سجل 100.78 نقطة في أدنى مستوى له في عام.

ومقابل الين، كان الدولار أقوى 0.1 في المائة عند 135.0، على الرغم من انخفاضه 0.46 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8874.

فيما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع وارتفع 0.5 في المائة إلى 0.6784 دولار.