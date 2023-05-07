100 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية في فرنسا .. تفوقت على ألمانيا

قالت الرابطة الأوروبية لوسائل النقل الكهربائية "أفير" في باريس، إن فرنسا لديها الآن أكثر من 100 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية.

ويضع ذلك فرنسا في المركز الثاني في الاتحاد الأوروبي بعد هولندا وقبل ألمانيا، وفقا لـ"الألمانية" أمس. ومنذ بداية العام الجاري فقط، أضيف 17 ألف محطة شحن جديدة إلى شبكة محطات الشحن.

وأضافت الرابطة، أن هناك سبعة آلاف نقطة للشحن السريع على طول الطرق السريعة في فرنسا، وبحلول 2030، يجب أن يرتفع عدد محطات الشحن العامة إلى 400 ألف محطة.

ولدى ألمانيا حاليا أكثر من 70 ألف نقطة شحن، ونحو 13 ألف نقطة للشحن السريع تعمل منذ الأول من شباط (فبراير) الماضي، وفقا للوكالة الاتحادية للشبكات.

وقال كليمنت موليزون رئيس الرابطة، "يجب أن نكون قادرين على دعم تطوير سوق السيارات الكهربائية والأفضل من ذلك أنه يجب أن نستبق ذلك".

وأفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا، بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا في الشهر الماضي وذلك بعد الضعف الذي سجله الطلب في بداية العام الحالي.

وأوضح المكتب أن عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي تم ترخيصها في ألمانيا خلال نيسان (أبريل) الماضي وصل إلى نحو 29 ألفا و740 سيارة، في ارتفاع بأكثر 34 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2022.

وذكر المكتب أن نسبة السيارات الكهربائية الخالصة قياسا إلى إجمالي تلك التي تم ترخيصها حديثا وصل إلى نحو 15 في المائة.

وكان الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا قد انخفض في بداية العام بسبب تراجع الدعم المخصص لهذه السيارات ابتداء من كانون الثاني (يناير) الماضي.

ووصل إجمالي سيارات الركاب التي تم ترخيصها حديثا في ألمانيا الشهر الماضي إلى 202 ألف و974 سيارة بارتفاع 12.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت رابطة الشركات الدولية لتصنيع السيارات راينهارد تسيربل، "نتوقع نموا ملحوظا في مجمل الربع الثاني أيضا"، وفي الوقت نفسه رأى تسيربل، "لا يمكن لهذا أن يخفي حقيقة أنه لا يزال هناك شوط طويل قبل الوصول إلى أفضل الأرقام التي تحققت في أعوام ما قبل كورونا".