سوق قصب السكر في الهند .. 5.2 % نمو متوقع بحلول 2028

رجال يفرغون قصب السكر من شاحنة خارج سوق في نافي مومباي، ويتم إنتاج قصب السكر بشكل رئيس في تسع ولايات، هي البنجاب وأوتار براديش وماهاراشترا وأندرا براديش وبيهار وغوجارات وهاريانا وكارناتاكا وتاميل نادو. وتدعم صناعة السكر نحو 12 % من سكان الريف في هذه الولايات التسع من خلال التوظيف المباشر أو غير المباشر، ومن المتوقع أن ينمو سوق قصب السكر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2 ٪ بحلول عام 2028.

وتعمل الهند على كبح جماح التضخم، الذي يزيد بشكل طفيف عن المستوى المعتدل المسموح به، بحسب" الفرنسية".

وتراجعت أسعار التجزئة منذ ارتفاع سجلته العام الماضي بلغ 7.79 % في أبريل 2022، ما دفع البنك المركزي لإجراء سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، أدت إلى تراجع الطلب في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.



