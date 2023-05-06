المنتخب السعودي للكيمياء يحصد جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف 2023

حصدت السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023، في دورته الـ57 التي أقيمت في كازاخستان خلال الفترة من 30 أبريل إلى 7 مايو الجاري.

وبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 21 جائزة؛ من بينها 16 فضية و5 برونزيات، وذلك بمشاركة 116 طالباً وطالبة من 21 دولة.ومثـل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد، فريق مكون من 7 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، حيث فاز الطالب محمد الهدلق، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض، الذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، بميدالية برونزية، كما حقق الطالب علي صلاح آل موسى، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، ميدالية برونزية.

وبيت "موهبة" أنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد مرورهم بعدد من الملتقيات خلال عامين، وتتم التصفيات والترشيح للملتقى الذي يليه، ينتقلون بعدها للتدريب المكثف مرة في كل عام، حيث تلقى أعضاء المنتخب السعودي للكيمياء 19385 ساعة تدريبية في مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، على يد خبراء عالميين، ويتم اختيار الطلاب حسب أدائهم خلال فترة التدريب للمشاركة في المسابقات الدولية.

يذكر أن هذا الإنجاز الذي حققه طلاب المملكة، يأتي ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى "رحلة الطالب الموهوب"، تضم عدة مبادرات؛ منها فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، تقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف.ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء، أصعب مسابقة في الكيمياء على مستوى العالم، من حيث ارتفاع مستوى الأسئلة، وطريقة المسابقة، واللغة الأساسية للمسابقة هي اللغة الروسية، وتقام منذ أكثر 55 عاماً بمشاركة أقوى دول العالم في الكيمياء، وسميت

بهذا الاسم نسبة للعالم الروسي ديميتري مندليف، الذي قدم النسخة الأولى من الجدول الدوري للعناصر.