تراجع خسائر مجموعة الطيران آي أيه جي 87 % خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة الطيران البريطانية الإسبانية إنترناشونال كونسليدتيد أيرلاينز جروب (آي.أيه.جي) اليوم الجمعة تراجع خسائرها قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المجموعة التي تمتلك شركتي الطيران البريطانية بريتش أيروايز والإسبانية أيبيريا إن خسائرها خلال الربع الأول بلغت قبل حساب الضرائب 121 مليون يورو (133.5 مليون دولار) مقابل خسائر قيمتها 916 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأضافت المجموعة أن الطلب حاليا مازال قويا بالنسبة لكل الشركات التابعة لها، وفي كل مناطق عملها وبخاصة عملاء رحلات السياحة والترفية. وأشارت إلى أنها تتوقع وصول طاقتها التشغيلية خلال العام الحالي ككل إلى حوالي 97% من إجمالي الطاقة عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت لها تداعيات كارثية على صناعة الطيران العالمية.

وقالت المجموعة إنها ترى معدلات حجز جيدة وبخاصة بالنسبة للرحلات السياحية، في حين يتعافى نشاط سفر رجال الأعمال ببطء أكبر. وتتوقع آي.أيه.جي وصول أرباح التشغيل قبل حساب البنود الاستثنائية خلال العام الحالي ككل إلى أكثر من نطاق توقعاتها السابقة والذي يتراوح بين 1.8 و2.3 مليار يورو.

وبعد حساب الضرائب بلغت خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 87 مليون يورو مقابل خسائر بقيمة 787 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للمجموعة 5.89 مليار يورو مقابل 3.44 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.