ينهي انتظارا طال 33 عاما ويتوج بالدوري الإيطالي الثالث في تاريخه

حسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 الخميس في اوديني، في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية بحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هدافه والكالشيو الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

- "تتويج" - وعلق مالك ورئيس النادي منذ 2004 أوريليو دي لورنتيس قائلا عقب المباراة "إنه تتويج".

وأضاف متوجها إلى أكثر من 50 ألف متفرج كانوا حاضرين في ملعب دييغو مارادونا في نابولي لمتابعة المباراة على شاشات عملاقة "شكرًا لكم! شكرًا لكم! شكرًا!. إنه إنجاز يتوج انتظارا لـ33 عامًا".

وأضاف المنتج السينمائي البالغ من العمر 73 عامًا والذي تولى إدارة نادٍ مفلس في عام 2004 وهابط إلى الدرجة الثالثة لشبكة "دازون" للبث التدفقي "لقد قلتم لنا دائمًا أنكم تريدون الفوز، وفزنا، وفزنا جميعًا معًا! والآن، حفل كبير ضد فيورنتينا" الأحد المقبل في مباراة المرحلة الرابعة والثلاثين.

وحقق نابولي ما فشل فيه في المرحلة الماضية عندما عجز عن كسب النقاط الثلاث لحسم اللقب عقب خسارة مطارده المباشر لاتسيو امام إنتر ميلان 1-3.

وكان نابولي بحاجة إلى التعادل فقط بعدما فاز لاتسيو على ضيفه ساسوولو 2-0 الأربعاء في افتتاح المرحلة.

وأنهى الفريق الجنوبي نابولي بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي انتظاراً دام 33 عاماً وتحديداً منذ إنجازه مع أسطورته الراحل الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ووضع حداً لهيمنة فرق الشمال على لقب الدوري منذ ذلك الموسم.



