ارتفاع الصادرات يقلص العجز التجاري الأمريكي إلى 64.2 مليار دولار في مارس

تقلص العجز التجاري الأمريكي بشدة في مارس مع زيادة الصادرات، ما قد يؤدي إلى أن تواصل التجارة المساهمة في النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز التجاري انكمش 9.1 في المائة إلى 64.2 مليار دولار. وعُدّلت بيانات فبراير لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 70.6 مليار دولار بدلا من 70.5 مليار دولار كما ورد سابقا.

وزادت الصادرات 2.1 في المائة إلى 256.2 مليار دولار. كما زادت صادرات السلع 3.1 في المائة إلى 174.3 مليار دولار.

وارتفعت صادرات النفط الخام 2.5 مليار دولار، ما عزز الشحنات والإمدادات والمواد الصناعية، وفق ما جاء في "رويترز".

وارتفعت كذلك صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات. وزادت أيضا صادرات الخدمات 0.1 مليار دولار لتسجل مستوى قياسيا عند 81.8 مليار دولار مدفوعة بحركة السفر والنقل.

أما الواردات فقد تراجعت 0.3 في المائة إلى 320.4 مليار دولار مع انخفاض واردات السلع 0.5 في المائة إلى 260.9 مليار دولار.