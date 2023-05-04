رغم تقلبات الأسعار .. أرباح "شل" تقارب 10 مليارات دولار في 3 أشهر

سجلت شركة شل اليوم أرباحا صافية للربع الأول بلغت 9.65 مليار دولار بفضل أرباح قوية من تداول الأسهم وارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي المسال مما عوض انخفاض أسعار الطاقة.

وجاءت الأرباح الأقوى من المتوقع في أعقاب سلسلة من النتائج التي فاقت التوقعات من منافسين من بينهم (بي.بي) وإكسون موبيل مع استمرار القطاع في الاستفادة من الطلب القوي وتقلب الأسعار. وحققت شركة إكوينور النرويجية المنافسة اليوم أيضا أرباحا ربع سنوية أعلى من المتوقع.

وبحسب "رويترز" حافظت شل على توزيع حصصها من الأرباح دون تغيير عند 0.2875 دولار للسهم، وحافظت على استقرار معدل برنامج إعادة شراء الأسهم عند أربعة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، حتى مع انخفاض عوائدها النقدية في الربع إلى 14.15 مليار دولار من 22.4 مليار في الربع السابق.

وبتحقيق عمليات إعادة الشراء وتوزيع الأرباح ستة مليارات دولار، أو نحو 40 في المائة من التدفق النقدي، تجاوزت شل التزامها بإنفاق 20 في المائة لتصل إلى 30 في المائة من تدفقها النقدي على عوائد المساهمين.

وارتفعت أسهم شل 0.8 في المائة بحلول الساعة 1242 بتوقيت جرينتش.

وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشل، في بيان "حققت شل نتائج قوية وأداء تشغيليا قويا في الربع الأول في غمرة تقلبات مستمرة".

وأضاف صوان الذي تولى المنصب في يناير، للصحافيين إنه يركز على تضييق فجوة واسعة في أداء أسهم شل ونظيراتها الأوروبية في مواجهة منافسيهم الأمريكيين.