استدعاء 94 مركبة "بنتلي" في السعودية بسبب خلل قد يتسبب في حريق

أعلنت وزارة التجارة اليوم استدعاء 94 مركبة "بنتلي" من ثلاثة أنواع مختلفة، بسبب خلل قد يتسبب في حريق.

وبينت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الاستدعاء شمل ثلاثة أنواع من "بنتلي"، هي: Continental GT و GT Convertible و Flying Spur، وذلك للموديلات من 2018 إلى 2020، موضحة أن السبب يعود لوجود خلل في مضخة المياه، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي ما قد يتسبب في نشوب حريق.

وطالبت المستخدمين بالتحقق من شمول الاستدعاء لرقم هيكل المركبة من خلال منصة (استدعاء)، مبينة أن في حال إضاءة لمبة المحرك يجب إيقاف المركبة في مكان آمن وإخلاءها، ثم التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.