تراجع أرباح بي إم دبليو بنسبة 64% في الربع الأول

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة "بي إم دبليو" اليوم تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 64 في المائة ليصل إلى 3.66 مليار يورو (4.05 مليار دولار) مقارنة بـ 10.19 مليار يورو في 2022.

ومع ذلك، أشارت بي إم دبليو إلى أن نتائج العام الماضي قد تعززت بشكل كبير من خلال التأثيرات لمرة واحدة الناتجة عن الدمج الكامل لشركة "بي إم دبليو بريليانس أوتوموتيف" (بي بي إيه).

وقالت الشركة إن إجمالي أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغ 5.13 مليار يورو، بانخفاض من 12.23 مليار يورو في 2022. وانخفض هامش أرباح المجموعة قبل الضرائب إلى 13.9 في المائة مقارنة بـ39.3 في المائة في 2022.

ومع ذلك، تحسن هامش أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب في قطاع السيارات إلى 12.1 في المائة مقارنة بـ8.9 في المائة في 2022، وذلك بفضل ارتفاع الطلب. وارتفعت إيرادات الربع الأول بنسبة 18.3 في المائة لتصل إلى 36.85 مقارنة بـ31.14 مليار يورو في 2022، ما يعكس بشكل أساسي الدمج الكامل للأعمال التشغيلية لشركة "بي إم دبليو بريليانس أوتوموتيف"، فضلا عن ارتفاع الأسعار واستمرار تشكيلة المنتجات الإيجابية.

وتم بيع ما مجموعه 588138 سيارة في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 1.5 في المائة. وزادت مبيعات طرازات "بي إم دبليو بي إي في" بأكثر من الضعف لتصل إلى 55979 سيارة.

وبالنظر إلى العام المالي 2023، تتوقع الشركة تراجع أرباح المجموعة قبل الضرائب بشكل كبير. وتتوقع مجموعة بي إم دبليو أن يكون هامش الربح قبل الفوائد والضرائب في قطاع السيارات بين 8 و10 في المائة للعام بأكمله.

وتعتزم الشركة أيضا تحقيق نمو طفيف في عمليات التسليم للعملاء في جميع أنحاء العالم في 2023 مدعوما بالطلب العالمي القوي على سياراتها الفاخرة.

وقالت بي إم دبليو أيضا إنها ستختتم في منتصف العام الحالي على الأكثر، برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو بحلول منتصف العام الجاري طبقا لقرار الجمعية العمومية السنوية لـ2022.