قفزات في مبيعات فولكسفاجن والإيرادات تتجاوز 22 % في الربع الأول

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات زيادة بواقع 22 في المائة في الإيرادات في الربع الأول، مدفوعة في الأساس بنمو في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وبلغت قيمة المبيعات 76 مليار يورو (84 مليار دولار) مقارنة بـ62 مليار يورو في الربع نفسه قبل عام.

ونمت الأرباح التشغيلية بواقع 35 في المائة نحو 7.1 مليار يورو، إذا تم استبعاد معاملات التحوط. وفي حال إدراجها، فإن النتائج التشغيلية تتراجع بواقع 31 في المائة إلى 5.7 مليار يورو. وتبلغ الأرباح بعد حساب الضرائب 4.7 مليار يورو مقارنة بـ6.7 مليار يورو في بداية 2022.

وارتفع إجمالي عمليات التسليم في الربع الأول بواقع 7.5 في المائة، وقفز تسليم المركبات الكهربائية بالكامل 42 في المائة. وهناك طلبيات متراكمة تبلغ 1.8 مليون مركبة في أوروبا الغربية وحدها. غير أن النتائج لم تكن بالقوة نفسها في الصين. وسلمت مجموعة فولكسفاجن مركبات أقل بواقع 14.5 في المائة هناك مقارنة بالعام الماضي.

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