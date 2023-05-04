45 % من شباب اليابان لديهم أفكار انتحارية

خلص استطلاع لمنظمة غير حكومية في اليابان إلى أن نحو 1 من بين كل شابين لديه أفكار انتحارية، حيث دعت المنظمة لتعزيز الوعي العام لمنع الانتحار.

ومن بين 14 ألفا و555 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، شملهم استطلاع منظمة نيبون، قال 45 في المائة إنهم راودتهم أفكار انتحارية لدى مواجهة مشكلات مثل علاقات صعبة مع مقربين لديهم أو التعرض للتنمر أو القلق بشأن مسارات التعليم والعمل في المستقبل بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

ومن بين الـ45 في المائة، قال 40 في المائة إنهم حاولوا الانتحار أو اتخذوا خطوات نحو الإعداد لإنهاء حياتهم. ويشار إلى أن الانتحار كان سببا رئيسا للوفاة بين الشباب من الجنسين في اليابان خلال الأعوام 2019 و2020 و2021، وفقا لبيانات وزارة الصحة اليابانية.