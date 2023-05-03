ارتفاع الأسهم الأمريكية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء بعد موجة بيع في الجلسة الماضية مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية قبل إعلان نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.45 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 33718.98 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.76 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 4131.34 نقطة. وزاد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 48.15 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 12128.66 نقطة.