هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "الصناعات الكهربائية" عن طريق منح أسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الصناعات الكهربائية زيادة رأسمالها من 450 مليون ريال إلى 562.5 مليون ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 112.5 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 56.250 مليون سهم، بزيادة قدرها 11.250 مليون سهم.