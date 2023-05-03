تحويل مقالب القمامة القديمة إلى حدائق شمسية

مع اقتراب انخفاض مستوى الأرض المناسبة لمشاريع الطاقة الشمسية، استقر المسؤولون في أنابوليس الأمريكية في موقع واسع كانوا قد شطبوه منذ فترة طويلة على أنه عديم الفائدة، مكب نفايات البلدية القديم.

وقال ديفيد جاريل، مدير الأشغال العامة في أنابوليس، "إن مكب النفايات الذي تبلغ مساحته 62 فدانا (25 هكتارا) أغلق في 1993، وبقي هناك كمسؤولية.

واليوم ، تستوعب قطعة الأرض ، المغطاة والمغطاة بالعشب، أكثر من 50 ألف وحدة طاقة شمسية بسعة إجمالية تبلغ 18 ميجاوات. الدليل الوحيد على ماضيها هو أنابيب التهوية التي تخرج من الأرض بشكل متقطع لإطلاق الغاز المنبعث من النفايات المتحللة أدناه.

أوضح جاريل لـ " رويترز" في حديقة الطاقة الشمسية "لقد قمنا بتغيير المسؤولية إلى أصل"، والتي يتم اعتبارها كنموذج بينما تستعد الحكومة الأمريكية للإفراج عن تمويل فيدرالي جديد لتطوير الطاقة الشمسية، بما في ذلك مواقع الحقول البنية مثل مدافن النفايات.

وعند اكتماله في 2018، كان موقع أنابوليس هو أكبر مشروع طاقة شمسية لمدافن النفايات، ولكن تم تجاوزه مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين حيث أدركت المدن إمكانية تحويل مدافن النفايات القديمة إلى حدائق شمسية.

ولا تساعد مثل هذه المشاريع المدن على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة فحسب، بل يمكنها أيضا تقليل فواتير الطاقة المحلية وتوليد إيرادات لخزائن المدينة عن طريق تأجير الأراضي المعطلة.

وقال ماثيو بوبكين، مدير في برنامج أمريكا التابع لمركز أبحاث RMI، "إنه يجعل إنتاج الطاقة النظيفة ملموسا للسكان، وربما يجعله أرخص، ويظهر أنهم يحاولون بشكل فعال تقليل انبعاثاتهم المحلية".

وتقود شراكتها في Brightfields Accelerator، والتي تساعد الحكومات المحلية على تحويل مواقع الحقول غير النظيفة لاستخدام الطاقة النظيفة، ويقول خبراء الصناعة إنه في حين أن عدد حدائق الطاقة الشمسية التي يتم بناؤها في مكبات النفايات قد ازداد في الأعوام الأخيرة ، لا تزال هناك إمكانات هائلة غير مستغلة.

وقال بوبكين إن هناك 10 آلاف مكب نفايات مهجور أو مغلق في جميع أنحاء أمريكا، ومعظمها مملوك للقطاع العام، وكان هو وفريقه قادرين على تحليل 4300 من تلك المواقع، وقدروا أن تلك المواقع وحدها يمكنها إنتاج 63 جيجاوات من الكهرباء، - ما يكفي لتزويد 7.8 مليون منزل أمريكي بالطاقة.

وتشكل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 21 في المائة من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من فبراير، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن وضع هدفا لإنشاء قطاع طاقة خال من التلوث الكربوني بحلول 2035.

وتتسابق العديد من المدن لتحقيق أهداف طموحة مماثلة، حيث يشكل نقص الأراضي المناسبة تحديا كبيرا في التحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقالت ميسي ستولتس، مديرة الاستدامة والابتكارات في المدينة، إن هدف ميشيغان هو أن تكون محايدة للكربون وأن تستخدم طاقة متجددة بنسبة 100 في المائة بحلول 2030، لكن اكتشاف مكان أي تطوير رئيسي للطاقة النظيفة كان أمرا صعبًا. .

وأضافت عن خطة لبناء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط في مكب نفايات المدينة القديم "نحن مبنيون بشكل جيد، ليس لدينا مساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن أن تستخدم لمصادر الطاقة المتجددة، باستثناء هذا".

وذكر متحدث باسم وكالة حماية البيئة، إنه في الوقت الحالي، هناك 300 منشأة للطاقة الشمسية في مدافن قمامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تم الانتهاء من 50 منها منذ 2019.

وفي ديسمبر، تم الإعلان عن اكتمال مشروع مكب النفايات بقدرة 26 ميجاوات في نيوجيرسي، وتشمل المشاريع الأخرى تطويرا بقدرة 50 ميجاوات في أوهايو، ومنتزه بقدرة 52 ميجاوات في هيوستن.

وقال بوبكين نقلا عن إرشادات تنظيمية صدرت في أبريل إن الطاقة الشمسية لمدافن النفايات، ستحصل على دفعة أخرى حيث يتم تخصيص حوافز فيدرالية جديدة للطاقة الشمسية لمدافن النفايات وغيرها من المناطق الصناعية في مجتمعات الطاقة، حيث أثر إغلاق صناعات الوقود الأحفوري على الاقتصاد المحلي.

ويمكن أن تساعد مثل هذه المشاريع في معالجة المظالم طويلة الأمد، بشأن مواقع مواقع دفن النفايات، والتي كانت تميل تاريخيا إلى أن تبنى بالقرب من السود والمجتمعات المهمشة الأخرى.

ووجدت الدراسات، أن "العرق كان العامل الأكثر أهمية بتحديد مواقع منشآت النفايات الخطرة، وأن 3 من كل 5 أمريكيين من أصل أفريقي ومن أصل إسباني، يعيشون في مجتمع يضم مواقع للنفايات السامة"، وفقا لمبدأ تمهيدي لوزارة الطاقة الأمريكية حول العدالة البيئية.

وتم بناء مشروع نيو جيرسي الكبير، في بلدة ماونت أوليف، على ما يسمى بموقع الفائض الذي كان يلوث المياه الجوفية المحلية لأعوام بعد أن أفلس مشغله في أوائل الثمانينيات وفقا لوكالة حماية البيئة.

ومواقع التمويل الكبير هي مناطق ملوثة تم الاعتراف بها رسميًا من قبل الوكالة ومنحها الأولوية للتنظيف، ولم يكن المشروع قادرا فقط على معالجة هذا التلوث عن طريق إغلاق الموقع بشكل صحيح، ولكنه جلب دولارات 2.3 مليون للبلدة لسد متأخرات الضرائب المتراكمة على الموقع على مدى عقود.

وقال روبرت جرينباوم رئيس البلدية، مشيرا إلى أن "استصلاح المكب كان مكسبا للبلدة"، ويعد المشروع حاليًا الأكبر في البلاد في هذا الموقع، وفقا لمطور المشروع، الذي كان متخصصا في مشاريع الطاقة الشمسية في مقالب القمامة والمواقع الصناعية السابقة الأخرى.

وقال كريس إيتشر نائب الرئيس التنفيذي للشركة "بعض مكبات النفايات هذه مغطاة ومغطاة وصيانتها بشكل صحيح ، لكن بعضها في حالة من الفوضى الكاملة عندما نضع أيدينا عليها"، وأضاف أن حوافز التمويل الحكومية والفيدرالية ضرورية لجعل مثل هذه المشاريع مجدية مالياً. و"إن القيام بمشروع في حقل مزرعة مفتوح أرخص كثيرًا منه في مكب نفايات ، ولكنه مفيد أكثر للجميع (في مكب النفايات)."