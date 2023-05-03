النفط دون 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ خفض "أوبك+" إنتاجها

تم تداول نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي المرجعي بأقل من 70 دولارا للبرميل الأربعاء للمرة الأولى منذ خفض أوبك بلاس الإنتاج قبل شهر في محاولة لدعم الأسعار.

بعد انخفاضه عن 70 دولارا بسبب مخاوف من الركود، تعافى خام غرب تكساس الوسيط قليلا وبلغ 70,12 دولار، بخسارة 2,2 في المائة. وتراجع خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي 2 في المائة إلى 73,84 دولار.