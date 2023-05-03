"شات جي بي تي" يهوي بسهم شركة تعليمية 50 %

هبط سهم تشيج وهي شركة أمريكية ناشئة لتكنولوجيا التعليم بنحو 50 في المائة في جلسة الثلاثاء والسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال دان روزنسويج الرئيس التنفيذي للشركة في مكالمة الأرباح إن الشركة لم تشهد تأثيرا واضحا لـ "شات جي بي تي" في نمو الحسابات الجديدة في بداية العام، كما استطاعوا تلبية التوقعات بشأن الاشتراكات الجديدة.

وأضاف بحسب "سي إن بي سي": ومع ذلك فمنذ بداية مارس نشهد زيادة كبيرة في اهتمام الطلاب بـ "شات جي بي تي"، ونحن نعتقد الآن أنه سيكون لديه تأثير في نمو معدل عملائنا الجدد.

وكشفت "تشيج" عن أرباح للسهم بقيمة 27 سنتا وهو مستوى أفضل من التوقعات عند 26 سنتا.

فيما بلغت الإيرادات مستويات 188 مليون دولار بما يتجاوز التوقعات عند 185 مليون دولار.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها بين 175 مليون و178 مليون دولار في الربع الجاري.

كما كشفت الشركة أنها تطور منتجا خاصا بها للذكاء الاصطناعي تحت اسم "تشيج ميتا" وسيكون مسؤول عن مساعدة الطلاب على أداء واجباتهم المنزلية، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتطويره بالتعاون مع شركة "أوبن أي إي" المطورة لـ "شات جي بي تي". ومع ذلك تراجع سهم الشركة بنحو 48.4 في المائة في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء.

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