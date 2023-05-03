الأسهم السعودية تهبط بأكبر وتيرة في 6 أسابيع مع تراجع أسعار النفط

تراجعت الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنحو 145 نقطة، حيث تضغط أسهم أرامكو ومصرفا الراجحي والإنماء على حركة المؤشر العام بشكل رئيس.

انخفض سهم أرامكو السعودية الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام بنحو 1 في المائة، مع تسجيل النفط أدنى مستوى في خمسة أسابيع.

هبطت أسعار النفط أمس بنحو 5 في المائة مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب تأثير البيانات الاقتصادية الضعيفة المقبلة من الصين، حيث أشارت البيانات إلى انكماش مفاجئ في نشاط التصنيع، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت اليوم دولارين، أو 2.7 في المائة، إلى 73.3 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.9 في المائة، إلى 69.6 دولار للبرميل.

وهذا هو أدنى مستوى إغلاق لكلا الخامين منذ 24 مارس الماضي كما أنها أكبر خسارة يومية لهما بالنسبة المئوية منذ مطلع يناير.

أغلقت السوق السعودية قرب مستوى 11050 نقطة، وسط تداولات عند ستة مليارات ريال، فيما تركزت السيولة على أسهم المواد الأساسية والبنوك.

سهم مصرف الإنماء أغلق على تراجع بأكثر من 5.7 في المائة، كأكبر هبوط يومي في نحو عام، مع إعلان المصرف عن أرباح الربع الأول التي نمت 18 في المائة لتصل إلى 969.9 في المائة.

على وقع أرباح الربع الأول، صعد سهم نادك 2.4 في المائة بعد تحقيقها نموا كبير خلال الربع الأول، بينما تراجع سهم الدريس 1.5 في المائة.

واصل سهم مصرف الراجحي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أغلق اليوم عند أدنى مستوى في شهر بعد هبوطه 1.5 في المائة.

أيضا هبط سهم "إس تي سي" 3.3 في المائة، مسجلا أكبر تراجع يومي في 11 شهرا، ليغلق السهم عند مستوى 42.55 ريال.

وحول أداء الشركات، صعدت أسهم 33 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهما تهامة بعد صعوده بالحد الأعلى 10 في المائة، وهي الجلسة الرابعة من المكاسب الحادة، وكان اليوم بداية التداول في أسهم حقوق الأولوية لشركة تهامة حيث تراجع الحق بنحو 18 في المائة عند 9.9 ريال.

في المقابل، هبطت أسهم 180 شركة تصدرها سهم مصرف الإنماء، تلاه أملاك العالمية للتمويل 5.5 في المائة، حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح بواقع 0.8 ريال للسهم.

من بين الأسهم المتراجعة دار الأركان بواقع 5.4 في المائة، في حين هبطت أسهم أمريكانا وسدافكو وكذلك الصادرات بأكثر من 4 في المائة.

