ارتفاع إيرادات فورد 20% في الربع الأول إلى 41.5 مليار دولار

خسرت الشركة أكثر من 60 ألف دولار لكل سيارة كهربائية تم بيعها في الربع الأول

أعلنت شركة فورد موتور يوم الثلاثاء أنها سجلت قفزة بنسبة 20 بالمئة في إيرادات الربع الأول بعدما أتاح تراجع اضطرابات سلاسل التوريد لها تلبية الطلب القوي على شاحناتها الصغيرة وسياراتها الرياضية متعددة الأغراض "إس.يو.في" بشكل أفضل.

وأعلنت الشركة للمرة الأولى بشكل مفصل النتائج المالية لوحداتها فورد بلو وفورد برو وفور موديل إي.

وبحسب "رويترز"، تضاعفت مبيعات فورد بلو قبل حساب الفوائد والضرائب إلى 2.56 مليار دولار في حين ارتفعت مبيعات فورد برو قبل حساب الفوائد والضرائب بثلاثة أمثال إلى 1.4 مليار دولار.

غير أن الشركة خسرت أكثر من 60 ألف دولار لكل سيارة كهربائية تم بيعها في الربع الأول.

وبلغت أرباح فورد في الربع الأول 1.8 مليار دولار، أو 44 سنتا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 3.1 مليار دولار، أو 78 سنتا للسهم، قبل عام.

وذكرت الشركة أن إيراداتها في الربع المنتهي في مارس بلغت 41.5 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار قبل عام.

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