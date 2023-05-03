الأسهم السعودية تهبط بأعلى وتيرة في 6 أسابيع .. جني الأرباح قد يمتد إلى مستويات 11130 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة منذ شهر ونصف لتغلق عند 11218 نقطة فاقدة 67 نقطة، ما يعادل 0.59 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.6 في المائة إلى 1511 نقطة. وجاء التراجع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم وانخفاض نشاط السوق. ويأتي هذا التراجع امتدادا للجلسة السابقة الخاسرة، وسط عمليات جني أرباح عقب شهر كان الأعلى ارتفاعا منذ كانون الثاني (يناير) العام الماضي، وقد تمتد عمليات جني الأرباح إلى مستويات بين 11150 و11130 نقطة التي تشكل حاجز دعم ومن ثم تنشط عمليات الشراء.

ويترقب المتعاملون في السوق نتائج اجتماع "الفيدرالي الأمريكي"، اليوم، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة وتعد الأخيرة بحسب التوقعات، وسيبحث المستثمرون إشارات بوقف الزيادة وتوقيت خفضها.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11283نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 11302 بمكاسب 0.15 في المائة، بينما الأدنى عند 11170 نقطة فاقدا 1 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11218 نقطة خاسرا 67 نقطة بنحو 0.59 في المائة.

وتراجعت السيولة 5 في المائة بواقع 285 مليونا، لتصل إلى 5.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 12 مليونا إلى 190 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة لتصل إلى 423 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 1.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بـ1.02 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 0.73 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنحو 1.65 في المائة، ثم "الإعلام والترفيه" بـ 1.48 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 1.14 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "البنوك" 17 في المائة، ما يمثل 958 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 7 في المائة بنحو 361 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سدافكو" بنحو 5.45 في المائة ليبلغ 294 ريالا، يليه "الدواء" بـ3.98 في المائة ليصل إلى 80.90 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت المدينة" 2.86 في المائة، حيث أغلق عند 23 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الفخارية" بواقع 2.88 في المائة ليغلق عند 45.55 ريال، يليه "رعاية" بـ2.76 في المائة إلى 91.70 ريال، وحل ثالثا سهم "الدريس" بمقدار 2.75 في المائة ليقفل عند 99 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 349 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 222 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الإنماء بـ187 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية