تباين أداء البورصات الخليجية .. ومبيعات محلية وأجنبية تضغط على «المصرية»

تباين أداء البورصات الخليجية عند الإغلاق قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الذي يستمر ليومين، في حين ضغطت مبيعات محلية وأجنبية على السوق المصرية.

وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة ليصل 9669 نقطة، لكن مؤشر دبي ارتفع 1.1 في المائة إلى مستوى 3575 نقطة مدعوما بقفزة 2.3 في المائة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.6 في المائة عند 10332 نقطة مع صعود سهم للبتروكيماويات القابضة 2.8 في المائة.

وانخفض مؤشر مسقط 0.6 في المائة، ليغلق عند 4726 نقطة. وتأثر المؤشر بتراجع القطاعين المالي والصناعة بنحو 0.7 و0.6 في المائة على الترتيب. وهبط مؤشر الكويت 1.1 في المائة ليبلغ 7793 نقطة. وأعلنت شركة بورصة الكويت أمس، تراجع أرباحها الصافية 17.8 في المائة لتصل إلى 4.31 مليون دينار (14.1 مليون دولار) في الربع الأول، مقارنة بـ5.25 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة إن هبوط الأرباح الصافية يعود إلى "انخفاض الإيرادات التشغيلية وبشكل أساسي نتيجة انخفاض حجم التداول". وبلغت الإيرادات التشغيلية 7.7 مليون دينار في الربع الأول من 2023، مقارنة بـ8.8 مليون دينار قبل عام. وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1906 نقاط بدعم قطاعات المال والاتصالات والصناعات.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة ليغلق عند 17300 نقطة بضغط مبيعات محلية وأجنبية.

واتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلين 63.57 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع بنحو 36.72 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء مسجلين صافيا بلغ نحو 100.29 مليون جنيه.