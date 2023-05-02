وزارة الثقافة تطلق خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي

أعلنت وزارة الثقافة عن مجموعة من الخدمات الجديدة في منصة الابتعاث الثقافي، التي تحتوي على التفاصيل والمعلومات التي يحتاجها المهتمون بالابتعاث الثقافي كافة، إضافةً إلى احتوائها على محتوىً توعوي عن الابتعاث الثقافي، مع إمكانية التحكم به وإدارته، حيث ستُمكّن المنصة عبر الرابط الإلكتروني: https://scholarship.moc.gov.sa ، الطالب من التقديم على برامج الابتعاث الثقافي، ومتابعة طلباته، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك .

وتعد المنصة بمثابة رحلةٍ متكاملة تبدأ من خلال الدخول على صفحة برامج الابتعاث ليظهر مسارين للتقدم، وهما: مسار الدارسين على حسابهم الخاص، ومسار الحاصلين على قبول مسبق، ومن ثم الانطلاق في رحلة التقديم متضمنةً إنشاء الملف الشخصي الموثق بالتكامل مع عدد من الأنظمة والخدمات في مختلف الجهات الحكومية، ومن ثم تعبئة بيانات الابتعاث، وبعدها الإقرار والموافقة على الاتفاقيات والتعهدات قبل اعتماد الطلب، مع خيارات متابعة الطالب لحالة وتحديث طلباته .

وبعد التقديم ستبدأ الإجراءات الإدارية من تقييم وتدقيق الطلب، ودراسة وضع الطالب، وبعدها مرحلة المفاضلة الآلية للمتقدمين، التي تعد أهم ما يميز منصة الابتعاث الثقافي؛ لضمان العدالة والشفافية في اختيار المبتعثين، والتي ستُفرز آلياً بناءً على معايير سبق وأن أُدخلت في النظام، ومن ثم يُسكن الطلاب وفقاً للدولة والمؤسسة التعليمية ومجال الدراسة بحسب المقاعد المحددة .

وتتاح خدمات متعددة للطالب، تشمل التعريف والضمان المالي، وإضافة المرافقين، وأخيراً إصدار قرار الابتعاث، ويُمكن للطالب الاطلاع عليه وطباعته عبر بوابته الخاصة، بحيث يتم ذلك تكاملياً مع وزارة التعليم لإضافة قرار الابتعاث إلى منصة سفير، وبعدها سيتمكن الطالب من إصدار تذاكر سفر ذهاب له ومرافقيه .