بدءا من مايو الجاري .. حجز إلكتروني لمواعيد الفحص الدوري للمركبات في السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تفعيل الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات بدءا من 1 مايو، على أن يتم تطبيقه بنسبة 50 في المائة، على مسارات محطات الفحص الفني في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أنها أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لـ (حجز مواعيد الفحص الفني الدوري)، وتخدم ملاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب، وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونيا بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد الفحص الدوري للمركبات السعودية