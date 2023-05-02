قبل إعلان الفائدة .. التضخم في اليورو يرتفع 7 % خلال أبريل

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو في أبريل، ما يعطي مزيدا من المبررات لأن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة بشكل طفيف في اجتماعه يوم الخميس.

وتباطأ التضخم بشكل حاد من قراءات في خانة العشرات في أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا بشكل كبير، ما يجعل رفع أسعار الفائدة مجددا ضرورة ويكون محل النقاش فقط هو حجم هذا الرفع، إذ تتراوح تقديرات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لحجم الرفع بين 25 و 50 نقطة أساس.

وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم، بأن إجمالي الزيادة في الأسعار في دول منطقة اليورو العشرين ارتفع إلى 7 في المائة في أبريل، من 6.9 في المائة في مارس، وذلك بالتماشي مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.