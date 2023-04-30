إنفاق قياسي للمستهلكين في السعودية خلال مارس .. 4 مليارات ريال يوميا

سجل إنفاق المستهلكين بالسعودية خلال شهر مارس من العام الحالي نموا بواقع 6 في المائة، بعد بلوغه 120.6 مليار ريال (أي نحو 4 مليارات ريال يوميا) مقارنة بنحو 113.8 مليار خلال مارس 2022، وبفارق 6.8 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أستند على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية مستوى قياسي مع نمو المبيعات عبر نقاط البيع بشكل رئيسي من خلال العاصمة الرياض وكذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة..

شكل الإنفاق من خلال التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نحو 11.2 في المائة من إجمالي الإنفاق خلال شهر مارس الماضي، بواقع 13.5 مليار ريال ويعد الإنفاق الشهري الأعلى بحسب البيانات المتوفرة.

في المقابل نمت مبيعات نقاط البيع خلال الفترة بنحو 8.7 في المائة على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسي كذلك عند 55.41 مليار ريال، في حين تراجعت السحوبات النقدية بنحو 2.1 في المائة إلى 51.7 مليار ريال.

وبالمقارنة مع شهر فبراير الماضي، فقد نمى الإنفاق بنحو 23.3 في المائة، حيث زاد بنحو 22.8 مليار ريال بعدما كان الإنفاق حينها قد سجل نحو 97.85 مليار ريال

العاصمة الرياض التي تشكل 32 في المائة من مبيعات نقاط البيع في السعودية، سجلت نموا في المبيعات بواقع 12.9 في المائة، لتصل إلى 17.8 مليار ريال، فيما نمى الإنفاق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بنحو 32 في المائة و15 في المائة خلال مارس 2023.

بحسب القطاعات، نما إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي عبر عمليات نقاط البيع خلال مارس بنحو 3.3 في المائة وعلى أساس سنوي حيث بلغ نحو 7.16 مليار ريال، حيث يشكل الإنفاق على قطاع المطاعم والمقاهي نحو 12.9 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كذلك نمو الإنفاق على قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 14.8 في المائة حيث بلغ مبيعات نقاط البيع نحو 9.38 مليار ريال، حيث يشكل الإنفاق على القطاع نحو 16.9 في المائة.

فيما نجد أن حجم الإنفاق على قطاع الملابس والأحذية بلغ في مارس 4.69 مليار ريال، ونحو 1.01 مليار ريال على قطاع المجوهرات، بينما تجاوزت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة 1.3 مليار ريال.

وعلى أساس ربعي، نمى الإنفاق خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 6.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبحجم إنفاق بلغ نحو 323.65 مليار ريال من خلال عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية، وكذلك التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، وبزيادة بلغت 19.76مليار ريال.