9.59  مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال مارس.. الأدنى منذ يونيو 2019

هبطت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر مارس الماضي 34.7 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 9.59 مليار ريال ( 2.6 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 14.69 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2022، لتتراجع بنحو 5.1 مليار ريال

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أستند على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" فإنه تحويلات شهر مارس تعد الأدنى في 45 شهرا، وبالتحديد منذ يونيو 2019، حيث سجلت التحويلات حينها 8.7 مليار ريال

فيما يعد نسبة التراجع السنوية والتي بلغت 34.7 في المائة، أكبر انخفاض سنوي بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 1993

ومقارنة مع الشهر السابق شهر فبراير، فإن التحويلات تراجعت 1.8 في المائة، حيث كانت حينها عند 9.76 مليار ريال، وبذلك وللمرة الاولى منذ عام 2019 تسجل تحويلات الأجانب مستويات دون 10 مليار ريال لشهريين متتاليين

إلى ذلك بلغت التحويلات خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 29.87 مليار ريال، بانخفاض سنوي بلغ 22.2 في المائة، حيث سجلت التحويلات للفترة المماثلة نحو38.41 مليار ريال وبفارق بلغ 8.54 مليار ريال.

وخلال العام الماضي 2022 بلغت تحويلات الأجانب 143.2 مليار ريال ( 38.19 مليار دولار) مقارنة بنحو 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار) خلال عام 2021، بانخفاض 6.9 في المائة.