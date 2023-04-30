7.4 مليار ريال أرباح البنوك العاملة في السعودية خلال مارس .. الأعلى تاريخيا

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة "سعودية وأجنبية" 23 في المائة خلال مارس من العام الجاري، بما يعادل 1.4 مليار ريال، لتبلغ 7.4 مليار ريال، مقابل ست مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تعد هذه أعلى أرباح شهرية للقطاع على الإطلاق.

من ناحية أخرى، ارتفعت أرباح البنوك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 17 في المائة (2.8 مليار ريال)، لتبلغ 19 مليار ريال، مقابل 16.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال مارس 2023، وحققت أرباحا خلال جميع الأشهر ماعدا سبعة أشهر فقط سجلت فيها خسائر.

أما التطور السنوي فارتفعت أرباح البنوك خلال 2022 بنسبة 29 في المائة بما يعادل 15.4 مليار ريال، لتبلغ 69.3 مليار ريال، مقابل 53.9 مليار ريال في 2021.

يأتي ذلك تزامنا مع رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، الذي يحذو حذوه البنك المركزي السعودي نتيجة ارتباط الريال بالدولار.

وحدة التقارير الاقتصادية