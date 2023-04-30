قطر تبذل جهودا للتعافي من اكتئاب ما بعد المونديال

بعد أشهر من تدفق مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى فنادقها وملاعبها، تسعى قطر إلى التعافي من اكتئاب ما بعد المونديال من خلال استضافة المزيد من الأحداث العالمية.

ومنذ انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم في 18 ديسمبر حين توجت الأرجنتين باللقب، يستذكر تجار المدينة بحنين فترة المونديال الذي سمح باستقطاب 1,4 مليون زائر، بحسب أرقام السلطات.

وقال أختار باتيل الذي يدير متجر مجوهرات في سوق واقف في الدوحة، إن الأعمال "هادئة" حاليا مضيفا "بالفعل نفتقد المشجعين الآن". ورغم أن عطلة عيد الفطر حركت العجلة الاقتصادية في السوق بعض الشيء، غير أن سانديف كومار الذي يدير ورشة طباعة، اضطر إلى صرف اثنين من موظفيه الأربعة وإعادتهما إلى الهند لأنه لم يعد قادرا على دفع الرواتب.وأكد كومار "أننا نفتقد الأجواء، لكننا نفتقد العمل أكثر".

خلال أربعة أشهر، غادر آلاف العمال الأجانب الدولة الخليجية فيما سرحت فنادق فاخرة شيدت خصيصا من أجل الحدث الكروي العالمي، مئات الموظفين.

على كورنيش الدوحة حيث أقيمت مناطق المشجعين الرئيسة خلال المونديال، شوهد أشخاص عاطلون عن العمل يتسولون. ودفع ذلك وزارة الداخلية إلى التحذير من أن "التسول عادة مذمومة وتعد من السلوكيات غير الحضارية" داعية السكان إلى مكافحته عبر الإبلاغ عن المتسولين.



وبعد أن سجلت فائضا تجاريا بلغ قرابة مائة مليار دولار عام 2022، يتوقع أن تشهد قطر نموا بنسبة 3,4 في المائة هذا العام، بحسب أرقام البنك الدولي. وارتفع عدد سكان الدولة بنحو مائة ألف منذ نهائي بطولة كأس العالم، ليتجاوز ثلاثة ملايين نسمة بحسب الفرنسية.

أكد رئيس هيئة "قطر للسياحة" والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن نسبة حجوزات الفنادق غالبا ما تكون "منخفضة" في الأشهر التي تلي فترة المونديال.

وأضاف أن قطر استثمرت في السياحة وتركز أكثر فأكثر على استضافة المزيد من الأحداث الكبيرة متوقعا أن تستقبل أكثر من خمسة ملايين زائر هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد السياح المسجل عام 2019، قبل أزمة وباء كوفيد - 19.



