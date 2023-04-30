بايدن يرد بالضحك على نكات استهدفته في عشاء مراسلي البيت الأبيض

برحابة صدر وبالضحك تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن النكات التي استهدفته وتمحورت حول عمره خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء ورد عليها بنفسه.تجمعت نخبة السياسيين والإعلاميين في دوائر واشنطن للعشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض والذي مزج بين الفكاهة التقليدية ونداءات للإفراج عن صحافيين من سجون في الخارج.

واعتلى المنصة الممثل الكوميدي في برنامج "ديلي شو" روي وود جونيور الذي صوب نكاته على بايدن (80 عاما) لترشحه لولاية رئاسية ثانية ما يعني أنه مع انتهاء الولاية سيكون بعمر 86 عاما. ولفت وود إلى التظاهرات الغاضبة في فرنسا مؤخرا احتجاجا على رفع سن التقاعد.

وقال "يقومون بأعمال شغب لأنهم لا يريدون مواصلة العمل حتى سن 64. وفي أمريكا لدينا رجل عمره 80 عاما يرجو منا أربعة أعوام أخرى من العمل"، ليقابله بايدن الجالس على بعد أمتار بابتسامة عريضة.

و عد أن شعار بايدن "دعوني أنهي المهمة" ليس شعار حملة انتخابية بل رجاء" مضيفا "قولوا ما تشاؤون عن رئيسنا، لكنه عندما يستيقظ من القيلولة، ينجز العمل".

من ناحيته صوب بايدن إحدى نكاته على قطب الإعلام روبرت موردوك، البالغ 92 عاما، مالك شبكة فوكس نيوز الإخبارية التلفزيونية.

ومازح قائلا "ربما تعتقدون أنني لا أحب روبرت موردوك. هذا غير صحيح كيف لا يعجبني شخص يجعلني أبدو مثل هاري ستايلز (نجم البوب البالغ 29 عاما)".

أضاف "تقولون عني عجوز، أقول إني مخضرم. تقولون إني قديم، أقول إني حكيم. تقولون أني تجاوزت ذروة عطائي لكن دون ليمون سيقول عني رجلا في عز نشاطه". وتلاشت جاذبية المناسبة إلى حد ما في الأعوام الأخيرة بين مقاطعة الرئيس السابق دونالد ترمب لها، والوباء بحسب الفرنسية.

حتى العام الماضي، أدت الإجراءات الصارمة للحد من الوباء من الفحوص إلى وضع الكمامات وامتناع العديد من الضيوف عن المشاركة، إلى فعالية باهتة نسبيا. غير أن التذاكر المخصصة لفعالية لهذا العام وعددها 2600، نفذت بالكامل. وانضمت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى بايدن الذي أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أنه مرشح لإعادة انتخابه في 2024.







