نمو غير متوقع للاقتصاد الإيطالي يفتح الباب أمام مزيد من الدعم للأسر والشركات

قال جيانكارلو جورجيتي وزير المالية الإيطالي، "إن الاقتصاد الإيطالي ينمو أكثر من المتوقع، ما يعني مزيدا من المساحة المالية لمساعدة الأسر والشركات".

وأوضح جورجيتي في تصريحات أمس أن نمو البلاد بشكل غير متوقع بواقع 0.5 في المائة في الربع الأول من العام "يوجد بعض الهوامش لتدخلات جديدة في الخريف لدعم الشركات والأسر التي تعاني التضخم".

وكانت نتيجة النمو الاقتصادي في الربع الأول أكثر من ضعف ما توقعه خبراء الاقتصاد. وهذا قد يؤجج فرص إمكانية وفاء إيطاليا بالهدف الحكومي بنمو بواقع 1 في المائة لـ2023 وهو ما يمكن أن يشتري مساحة مالية لتقديم المساعدة، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في إيطاليا للشهر الثالث على التوالي في نيسان (أبريل) الجاري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الإيطالي. وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 105.5 نقطة في أبريل الجاري، مقارنة بـ105.1 نقطة في آذار (مارس) الماضي. وتتماشى القراءة مع توقعات الاقتصاديين. وكانت هذه هي أعلى قراءة منذ شباط (فبراير) 2022، عندما ارتفع المؤشر إلى 112.4 نقطة.

ومن بين المكونات، تحسنت المعنويات الاقتصادية للمستهلكين بشكل أكبر في أبريل الجاري، حيث ارتفعت إلى 119 نقطة في أبريل الجاري مقارنة بـ117.4 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الذي يقيس المناخ الحالي من 99.5 إلى 100 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأوضاع المستقبلية بشكل هامشي من 113.5 إلى 113.3 نقطة.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر ثقة الأعمال المركب ارتفع إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 110.5 في أبريل الجاري مقارنة بـ110.1 في مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن الزيادات الأكثر وضوحا تم تسجيلها في خدمات السوق والبناء، في حين شوهدت انكماشات في التصنيع وتجارة التجزئة. وفي سياق الشأن الإيطالي، أصبح برنامج "شات جي بي تي" الشهير الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن آيه آي" متاحا مجددا في إيطاليا بعد علاج المخاوف الخاصة بالخصوصية.

وقالت هيئة حماية البيانات المعروفة باسم "جارانتي" في بيان "إن شركة أوبن آيه آي أعادت تشغيل خدمتها في إيطاليا، بتحسين الشفافية وحقوق المستخدمين الأوروبيين".

وقالت الهيئة "إن أوبن آيه آي تمتثل الآن لعدد من الشروط التي طالبت بها الهيئة من أجل رفع الحظر، الذي فرضته عليها في أواخر آذار (مارس) الماضي".

وبشكل محدد، قامت "أوبن آيه آي" بتحسين الشفافية على موقعها فيما يتعلق بطريقة معالجة بيانات المستخدم، ومنحت المستخدمين حقوق رفض معينة ووضعت حواجز للأطفال أقل من 13 عاما".

وكانت شركة "أوبن آيه آي" المدعومة من مايكروسوفت قد واجهت اتهامات بعدم إبلاغ مستخدميها بالمعلومات التي يتم تخزينها منهم وبعدم امتلاكها أساسا قانونيا لحماية وتخزين البيانات.