رئيس وزراء مصر: مستمرون في الخصخصة للوفاء بالتزاماتنا المالية

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم إن مصر لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية، مضيفا أنها ستفي بالتزاماتها المالية.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.

واستكمل "نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو.

وفي ديسمبر، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

وبحسب "رويترز" تحتاج مصر بشدة لإيرادات الخصخصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية. وقد يحدد تقدمها في الإصلاح الاقتصادي ما إن كان بمقدورها الخروج من الأزمة المالية التي كشفت عنها الحرب الأوكرانية ووضع أساس للنمو المستدام.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح حصصا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة.

وأضاف "مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية".