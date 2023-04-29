وصول 20 مواطنا و1866 شخصا من رعايا الدول إلى جدة قادمين من السودان

استمرارا للجهود التي تبذلها السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 20 مواطنا ، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1866 شخصا من جنسيات أخرى وعدد من موظفي منظمة الأمم المتحدة، حيث تم نقلهم من خلال سفينة أمانة التابعة للسعودية، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى دولهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصا (139 مواطنا سعوديا، و4738 شخصا ينتمون لـ 96 جنسية).