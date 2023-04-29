الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من نتائج مجموعة من الشركات

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعدما محت النتائج القوية لإكسون وإنتل أثر المخاوف الذي أثارها تحذير أمازون من حدوث تباطؤ، فيما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة الأسبوع المقبل.

وسجلت أسهم إكسون موبيل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما حققت شركة النفط أرباحا قياسية في الربع الأول.

وبحسب بيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.71 نقطة أو 0.83 بالمئة ليغلق عند 4170.06 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 84.35 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 12226.58 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 275.36 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 34101.52 نقطة.

