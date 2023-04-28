"سوني" تحقق أرباحا قياسية مدعومة بمبيعات "بلاي ستيشن 5" التي تخطت 19 مليون وحدة

سجلت سوني إيرادات تشغيل سنوية قياسية، بمساعدة قسم الرقاقات ومبيعات وحدة التحكم الرائدة في ألعاب بلاي ستيشن 5 والتي سجلت رقما قياسيا للسنة المالية.

توقعت سوني سابقا أرباحا تشغيلية تبلغ 1.18 تريليون ين و11.5 تريليون ين من الإيرادات.

تغلبت الشركة على توقعاتها الخاصة بربح تشغيلي قدره 1.21 تريليون ين، وهو رقم قياسي للشركة.

تتوقع سوني أن تبلغ مبيعاتها للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2024 نحو 11.5 تريليون ين.

وقالت إن الأرباح التشغيلية ستأتي عند 1.17 تريليون ين، بانخفاض 3٪ على أساس سنوي.



مبيعات قياسية لـ بلاي ستيشن 5

وقالت سوني إنها باعت 19.1 مليون وحدة من بلاي ستيشن 5 في السنة المالية التي انتهت في مارس، متغلبة على توقعاتها الخاصة البالغة 18 مليون وحدة.

ارتفع ذلك من 11.5 مليون وحدة تم بيعها في السنة المالية السابقة عندما كانت سوني تواجه مشكلات في سلسلة التوريد.

كان قسم الألعاب في العملاق الياباني أحد أكبر محركات الربح لهذا العام، حيث حقق أرباحا تشغيلية قدرها 250 مليار ين، على الرغم من أن ذلك انخفض بنسبة 27٪ على أساس سنوي.

بالنسبة للسنة المالية، حقق قسم الألعاب في سوني إيرادات قدرها 3.64 تريليون ين، بزيادة 33٪ على أساس سنوي. كان العمل أكبر فئة لشركة سوني من حيث المبيعات.