الاتحاد .. العقاب بـ «الجزائيات»

عزز فريق الاتحاد لكرة القدم، صدارته وتغلب على الشباب 2/ 1، أمس في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، التي تغلب فيها العدالة على التعاون 2 /1، والطائي على أبها 1 /0.

ورفع الاتحاد المتصدر رصيده إلى (59 نقطة)، الطائي (34 نقطة)، العدالة (24 نقطة)، بينما تجمد الشباب عند (50 نقطة)، التعاون (37 نقطة)، أبها (27 نقطة).

وفي مباراة مثيرة شهدت أربع ركلات جزاء، وحالة طرد، عوض الاتحاد خروجه من الدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الهلال 0 /1، وكسب الشباب بهدفين سجلهما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلتي جزاء (18، 106)، مقابل هدف سجله الأرجنتيني كريستيان جوانكا من ركلة جزاء (68)، بينما أضاع الجابوني آرون سالم ركلة جزاء (89).

وأكمل الاتحاد المباراة ناقصا اللاعب زكريا هوساوي الذي طرد بالبطاقة الحمراء بعد دخوله بـ11 دقيقة بديلا لعوض الناشري (95).

وانتعش العدالة بفوزه على التعاون بهدفين سجلهما بيرو في الدقيقة الأولى، والسوليفاني ديفيد ديجانيتش (40)، مقابل هدف عن طريق سميحان النابت (51).

وتقمص الجزائري أمير سعيود دور البطل وقاد الطائي للفوز على أبها بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد (25).

وتختتم الجولة اليوم بأربع مواجهات، حيث يستضيف النصر (53 نقطة) نظيره الرائد (26 نقطة)، ويلتقي الاتفاق (27 نقطة) مع ضمك (29 نقطة)، والفتح (38 نقطة) مع الوحدة (22 نقطة)، والفيحاء (25 نقطة)، مع الخليج (17 نقطة).