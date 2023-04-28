الأصول الرقمية والقوة الأمريكية «2 من 2»

عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية، تتعارض التدابير التي اتخذتها إدارة بايدن أخيرا مع أهدافها المعلنة. في الأشهر القليلة الأخيرة، تهدد إجراءات الإنفاذ العدوانية التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتحذيرات من جانب البيت الأبيض، وفصل كامل مخصص لإدانة الأصول الرقمية في تقرير الرئيس الاقتصادي، بتحويل شتاء العملات المشفرة "المجلوب ذاتيا إلى حد كبير" إلى عصر جليدي.

يشير التاريخ إلى أن هذه التدابير قد تكون هدامة. تميل تدابير الإنفاذ الصارمة على هذا النحو إلى دفع القوى في السوق إلى منصات غير خاضعة لرقابة أو إشراف، والتعرض للمخاطر دون شفافية، وتاريخ من ضوابط المخاطر المالية المتراخية. وإذا تحول هذا إلى اتجاه أوسع، فقد تنتهي بنا الحال إلى أنظمة دفع عالمية موازية لن تكون مستجيبة لمعايير الامتثال الحالية.

إذا أفسدت الولايات المتحدة تنظيم الأصول الرقمية، فقد تخسر تفوقها في قطاع يحمل إمكانات تجارية هائلة وينطوي على عواقب كبيرة على الأمن الوطني. في اقتصاد رقمي على نحو متزايد، أصبحت البنية الأساسية المالية التناظرية إلى حد كبير في أمريكا عتيقة ـ مبتلاة بارتفاع التكاليف، والتأخيرات المحبطة، والحدائق المسورة التي تفصل بين المستخدمين، وأوجه الضعف الحادة مثل نقاط الفشل المنفردة.

ما يدعو إلى التفاؤل أن التكنولوجيات القائمة على سلسلة الكتل والخاضعة لإدارة مسؤولة تعمل بالفعل على حل عدد كبير من هذه المشكلات، فتمكن الملايين من الناس عند أسفل السلم الاقتصادي من إرسال وإنفاق وادخار الأموال المكتسبة بشق الأنفس بالقدر ذاته من الأمان والتكلفة المنخفضة والسرعة الذي تتسم به أي رسالة نـصية.

في كانون الأول (ديسمبر)، أطلقت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة برنامجا تجريبيا لتقديم مساعدة الأموال النقدية الرقمية المحمولة عالميا إلى لاجئي الحرب الأوكرانيين. كان هذا مجرد استعراض واحد لكيفية زيادة وتعزيز المساعدات الإنسانية من خلال أنظمة دفع شبه فورية، ومحمولة، ويمكن تتبعها، ومقاومة للفساد.

من ناحية أخرى، في الدول حيث يتفشى التضخم بجموح، يلجأ الناس إلى الدولارات الرقمية الجديرة بالثقة كمخزن للقيمة. كما يرسل ملايين العمال المهاجرين رواتبهم إلى دولهم دون أن يتكبدوا تكاليف رسوم التحويل الباهظة، وتدرك الشركات على نحو متزايد الفوائد المترتبة على استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل لتحسين عمل سلاسل التوريد.

يجب أن تكون الولايات المتحدة راغبة في تكثيف هذه الجهود لضمان بقاء مستقبل المال والمدفوعات والعمل الخيري والتجارة مرتكزا على الدولار. ويجب أن يتدخل الكونجرس لتوفير إطار قانوني وتنظيمي بناء لصناعة الأصول الرقمية، بدءا من التشريع بشأن العملات الرقمية المستقرة التي يمكن استخدامها في الدفع. الأخبار السارة هنا هي أن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أصدرت للتو مسودة تشريع تقضي بتقنين معايير مهمة فيما يتصل بالخدمات، والشفافية، والقابلية للتشغيل البيني. هذه تدابير حماية بالغة الأهمية للمستهلكين. يجب أن تكون العملات الرقمية المستقرة الاستجابة الأمريكية لأطر الأموال الإلكترونية والأصول الرقمية الناشئة في مختلف أنحاء العالم.

تقليديا، دأبت الولايات المتحدة على مواجهة التحديات الاستراتيجية من خلال تسخير مواطن القوة الفريدة الكامنة في القطاعين العام والخاص. وتشكل الجهود الجارية لإزالة الدولرة، وتطوير أنظمة دفع موازية، والطلب العالمي المتزايد على الأموال التي يمكن الوصول إليها عالميا، سمات لأحد التحديات الاقتصادية الرئيسة التي نواجهها. لن تكون كيفية الفوز بسباق العملات الرقمية أقل أهمية من تحديد الفائز به. ومن خلال تهيئة الظروف الكفيلة بالإبقاء على صناعات سلسلة الكتل والأصول الرقمية الناشئة في الداخل، تستطيع الولايات المتحدة أن تحتفظ بالصدارة.

خاص بـ«الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.