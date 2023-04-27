وصول 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس، 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الرياض"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية).