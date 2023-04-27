ارتفاع أرباح بنك باركليز في الربع الأول إلى 1.7 مليار جنيه استرليني

أعلن بنك "باركليز البريطاني" ارتفاع أرباحه في الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع الأول من 2022. وقال بنك باركليز، اليوم، إن أرباحه قبل الضرائب ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه استرليني (3.24 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 2.23 مليار جنيه استرليني في الربع الأول من 2022.

وبلغ صافي أرباح البنك 1.78 مليار جنيه استرليني أو 11.3 بنس للسهم الواحد، بزيادة بنسبة 27 في المائة، مقارنة بأرباح بلغت 1.40 مليار جنيه استرليني أو 8.4 بنس للسهم في الربع الأول من 2022 بحسب "الألمانية".