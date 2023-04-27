الأسهم الأوروبية تتراجع وسط عودة المخاوف إزاء القطاع المصرفي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم رغم صدور نتائج إيجابية عن مجموعة من الشركات، إذ لا تزال الاضطرابات المتعلقة ببنك فيرست ريبابليك تثير قلق المستثمرين بشأن القطاع المصرفي العالمي.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة (07:20) بتوقيت جرينتش إثر تراجع أسهم شركات الإعلام 1.6في المائة. ونزل سهم مجموعة يونيفرسال الموسيقية بـ4 في المائة بعد انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الأول.

وكانت أسهم الرعاية الصحية الأفضل أداء على المؤشر وصعدت 0.9 في المائة.

وأثارت المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي قلق المستثمرين بعدما هوت أسهم بنك فيرست ريبابليك بنحو 30 في المائة أمس، مسجلة مستوى قياسيا متدنيا لليوم الثاني على التوالي.

ورغم هذا، ارتفعت أسهم البنوك 0.4 في المائة بقيادة باركليز الذي قفز سهمه 2.4 في المائة إثر أرباح فصلية فاقت التقديرات بعدما بدد الأداء القوي لخدمات الأفراد بعض الضغط عن كاهل أنشطة رئيسة أخرى.

وزاد سهم يونيليفر 1.5 في المائة بدعم من المبيعات الأساسية الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع، بعدما قامت الشركة المصنعة لصابون دوف برفع الأسعار مرة أخرى لتغطية ارتفاع تكاليف السلع وسلاسل التوريد.

وارتفع سهم أسترازينيكا 1.7 في المائة بعد أرباح وإيرادات تفوق التوقعات في الربع الأول.

ويترقب المستثمرون بيانات معنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لشهر أبريل نيسان المقرر صدورها عند الساعة (09:00) بتوقيت جرينتش.

