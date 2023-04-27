المركزي الهندي : يجب أن يكون لدى المصارف احتياطيات كافية

قال رئيس البنك المركزي الهندي اليوم، إنه ينبغي أن يكون لدى المصارف الهندية احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة، وأن تكون مستعدة للإبلاغ عن أرباحها حتى في ظل ضغوط الاقتصاد الكلي.

وذكر شاكتيكانتا داس محافظ البنك "كان نهجنا هو تعزيز مرونة وقوة القطاع المالي بحيث تتحمل الكيانات الفردية بفعالية المواقف العصيبة وتواصل المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد"، بحسب "رويترز".

وبين شاكتيكانتا داس، بصفته المنظم المصرفي، أن الاحتياطي الهندي ذهب إلى أبعد من ذلك في هذا الصدد، حيث حث الكيانات على بناء احتياطيات رأسمالية كافية في أوقات الوفرة.

وقال إن البنك المركزي يبحث الآن عن كثب نماذج أعمال البنوك، وإن نماذج الأعمال يمكن في بعض الأحيان أن تخلق مخاطر في أجزاء معينة من ميزانياتها العمومية، التي يمكن أن تنفجر في نهاية المطاف في أزمة أكبر.

وتأتي تصريحات محافظ البنك في الوقت الذي أدى فيه انهيار ثلاثة بنوك أمريكية متوسطة الحجم في مارس، إلى اضطرابات في القطاعين المصرفي الأمريكي والأوروبي، ما أشعل مخاوف من حدوث تداعيات في الهند.

وقال داس إن النظام المصرفي في الهند، ظل مرنا ولم يتأثر بشرارات عدم الاستقرار التي شهدتها بعض الاقتصادات المتقدمة، وأضاف أن نسبة الأصول غير العاملة الإجمالية للبنوك في الهند تراجعت إلى 4.41 في المائة في نهاية ديسمبر 2022، بانخفاض من 5.8 في المائة بحلول 31 مارس 2022.

ومع ذلك، يتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن تقوم إدارة البنوك والكيانات الخاضعة للتنظيم بتقييم المخاطر المالية بشكل مستمر، والتركيز على بناء احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة، مبينا أن نهج الهيئة التنظيمية يتمثل في تحديد أي نقص في مجالس إدارة البنوك.

وقال المحافظ إن المركزي الهندي يقوم بإجراء تقييم جديد لجودة وتغطية عمليات التدقيق القانوني للفروع للبنوك الخاصة، مشددا على الحاجة إلى الحوكمة وعمليات التدقيق الكافية عبر الكيانات التنظيمية، مضيفا أن البنك لا يزال ملتزما بإثبات النظام المالي الهندي في المستقبل، وتوفير الدعم المطلوب للنمو المستدام".